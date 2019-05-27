Глава Минтранса сократил сроки расследования катастрофы в Шереметьево

Глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил журналистам, что предварительные итоги расследования катастрофы самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево будут официально представлены в течение полутора месяцев. Об этом передает корреспондент РБК.

В середине мая министр называл срок два-три месяца, однако сейчас сообщил, что «это, конечно, слишком долго».

«Мы сейчас с МАК взаимодействуем. Думаю, в пределах полутора месяцев будут итоги готовы, официально озвучены», — отметил он.

SSJ100, выполнявший 5 мая рейс из Москвы в Мурманск, совершил экстренную посадку через несколько минут после вылета из Шереметьево. Во время приземления у лайнера загорелась хвостовая часть. Из 78 человек, находившихся на борту, погиб 41. Следственный комитет завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц