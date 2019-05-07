Власти назвали самые популярные у москвичей места для поездок на такси

Власти назвали самые популярные у москвичей места для поездок на такси

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выяснил, что чаще всего жители Москвы начинают и заканчивают поездки на такси в аэропорту Внуково. Другие популярные места поездок — улица Земляной Вал, Тверская, «Москва-Сити» и Пресненская набережная, сообщается на странице центра в Twitter.

По данным ЦОДДа, тройку самых популярных мест для начала поездки возглавляет Комсомольская площадь. На втором месте — аэропорт Внуково, а на третьем — улица Земляной Вал. В список популярных пунктов отправления также вошли Тверская улица, бизнес-центр «Москва-Сити», улица Охотный Ряд и Пресненская набережная.

Завершают поездки москвичи чаще всего в аэропорту Внуково. На втором месте в списке — Ленинградский вокзал, а замыкает его Казанский вокзал.