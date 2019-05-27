В Забайкалье 600 га леса сгорело из-за приготовления еды пастухом

В Забайкальском крае рядом с селом Урлук сгорело около 600 га леса. Это произошло из-за 43-летнего местного жителя, сообщается на сайте регионального МВД.

Мужчина пас скот в поле и разжег костер, чтобы приготовить еду. Из-за ветра начался пожар, который перекинулся на лесной массив. Пастух не смог потушить возгорание самостоятельно и не сообщил о произошедшем. Он задержан и сознался в содеянном.

Весной в Забайкалье начались природные пожары, которые, по последним данным, нанесли свыше 800 млн руб ущерба сельскому хозяйству региона. Как заявлял губернатор Забайкалья Александр Осипов, пожары пришли «из-за границы». Следствие считает, что причиной стало неосторожное обращение с огнем.