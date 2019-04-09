Суд признал экс-мэра Владивостока виновным в получении крупной взятки

Тверской суд Москвы, где рассматривается дело бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, признал его виновным в получении взятки, передает корреспондент РБК.

«Суд установил: Пушкарев совершил незаконное получение денег в виде взятки в особо крупном размере», — сказал судья Дмитрий Гордеев.

По версии следствия, в 2008–2015 годах мэр Владивостока за взятки общей суммой в 75 млн руб. обеспечивал победу муниципального предприятия «Дороги Владивостока» в конкурсах на строительство дорог и препятствовал участию в тендерах других организаций.

В феврале 2018 года Пушкарев отказался признать свою вину. Обвинение просило суд приговорить его к 17 годам лишения свободы.