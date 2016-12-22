В 2018 году в Москве родились Дональд, Герда, Джульетта и Гликерия

В список самых необычных имен, которые давали новорожденным в Москве с начала года, вошли Яго, Томислав, Арамис, Семирамида и Хлоя. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра со ссылкой на столичное управление ЗАГС.
Отмечается, что для новорожденных мальчиков в Москве также выбирали имена Дональд и Уолтер, а для девочек — Камелия и Лолита. Также в 2018 году одну новорожденную назвали Джульетта, а другую — Герда. В число необычных славянских и греческих имен, которыми называли детей, попали мужские имена Святополк, Амвросий, Дар, Поликарп, Леонтий, Домислав, Северьян, Никанор и Евстафий. Среди редких женских имен оказались Ладислава, Добромира, Гликерия, Ладомира, Ива, Муза и Весна.
В 2017 году в Москве среди необычных имен для мальчиков были Харлампий, Велесвет, Ладомир и Патрикей, а девочек — Исидора, Васса, Дорофея, Искра и Златозара.