Рождаемость в начале 2019 года выросла только в трех регионах России

Рождаемость в начале 2019 года выросла только в трех регионах России

Только три российских региона из 85 показали рост рождаемости по итогам января—марта 2019 года. Темпы естественной убыли населения ускорились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата

Фото: Сергей Куликов / Интерпресс / ТАСС

Рождаемость по итогам января—марта 2019 года выросла только в трех российских регионах из 85. Речь идет о Магаданской области, Москве и Республике Карачаево-Черкесия, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

«В первом квартале рост рождаемости отмечен в трех регионах страны. Это Магаданская область, город Москва и Республика Карачаево-Черкесия», — сообщила вице-премьер. Она призвала регионы разработать собственные дополнительные меры по повышению рождаемости и не ограничиваться мерами на федеральном уровне.

Рождаемость по итогам первого квартала 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в целом по стране сократилась на 9,1%, следует из данных Росстата. В январе—марте текущего года родилоись 355,2 тыс. человек против 390,9 тыс. в 2018 году.

Сильнее всего рождаемость упала в Московской области (-19,2%), Орловской области (-17,9%), Краснодарском крае (-16,7%), Чукотском АО (-16,7%) и Амурской области (-15,8%).

Прирост рождаемости в Москве составил 5,1%, в Магаданской области — 4,2% и в Карачаево-Черкесской Республике — 2%.