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Рождаемость в начале 2019 года выросла только в трех регионах России
Только три российских региона из 85 показали рост рождаемости по итогам января—марта 2019 года. Темпы естественной убыли населения ускорились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата
Фото: Сергей Куликов / Интерпресс / ТАСС

Рождаемость по итогам января—марта 2019 года выросла только в трех российских регионах из 85. Речь идет о Магаданской области, Москве и Республике Карачаево-Черкесия, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

«В первом квартале рост рождаемости отмечен в трех регионах страны. Это Магаданская область, город Москва и Республика Карачаево-Черкесия», — сообщила вице-премьер. Она призвала регионы разработать собственные дополнительные меры по повышению рождаемости и не ограничиваться мерами на федеральном уровне.

Рождаемость по итогам первого квартала 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в целом по стране сократилась на 9,1%, следует из данных Росстата. В январе—марте текущего года родилоись 355,2 тыс. человек против 390,9 тыс. в 2018 году.

Сильнее всего рождаемость упала в Московской области (-19,2%), Орловской области (-17,9%), Краснодарском крае (-16,7%), Чукотском АО (-16,7%) и Амурской области (-15,8%).

Прирост рождаемости в Москве составил 5,1%, в Магаданской области — 4,2% и в Карачаево-Черкесской Республике — 2%.

«По итогам первого квартала отмечается снижение смертности на 3%, или на 16 тыс. человек», — сообщила Голикова. По ее словам, снижение показателя смертности за январь—март зафиксировано в 60 регионах страны, причем 26 из них показали снижение смертности за указанный период более чем на 5%.

«Младенческая смертность за первый квартал снизилась на 15,7%, достигнув исторического минимума 4,3 на тысячу родившихся, что ниже целевых значений, которые установлены указом к 2024 году», — подчеркнула вице-премьер.

Однако на фоне падения рождаемости темпов снижения смертности недостаточно, чтобы остановить естественную убыль населения. По итогам первого квартала она составила 106,7 тыс. человек. Это больше, чем по итогам первого квартала 2018 года, — тогда естественная убыль составила 87,3 тыс. человек. Таким образом, в начале 2019 года естественная убыль населения продолжает расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2018 году население России сократилось впервые за десять лет. Миграционный приток не смог компенсировать естественную убыль населения. Убыль населения России по итогам прошлого года составила 99,7 тыс. человек. На 1 января 2019 года в России проживали 146 млн 780 тыс. 720 человек, следует из данных Росстата.

В правительстве рассчитывают, что естественная убыль сменится приростом населения в 2023–2024 годах. «Мы рассчитываем, что негативная тенденция по естественной убыли населения начнет меняться в 2023–2024 годах», — говорила ранее Голикова. Обеспечение устойчивого естественного прироста населения России является одной из национальных целей развития, поставленных президентом Владимиром Путиным в майском указе до 2024 года.

Автор: Юлия Старостина
Теги: рождаемость, Татьяна Голикова
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