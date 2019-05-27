Полиция задержала бросившую маленького сына в московском ТЦ женщину

Сотрудники полиции задержали женщину, отказавшуюся забирать маленького сына, которого она оставила в игровой комнате одного из ТЦ Москвы, сообщил глава управления информации и общественных связей Главного управления МВД столицы Юрий Титов.

По его словам, вечером 26 мая в полицию поступило сообщение о том, что неизвестная женщина оставила мальчика (примерно шести лет от роду) в игровой комнате, а впоследствии отказалась его забирать.

«Спустя семь часов нахождения ребенка в игровой комнате администрация ТЦ предприняла попытку связаться с мамой ребенка по телефону, но в беседе та отказалась забирать ребенка и предложила оставить его себе. Более на телефонные звонки не отвечала», — говорится в сообщении ГУ МВД.

Полиции удалось установить личность женщины и задержать ее, ребенок был передан врачам.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.