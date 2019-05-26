Приказ Минтруда о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу

Приказ Минтруда о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу

В России с 26 мая этого года вступил в силу приказ Минтруда, который уточняет правила расчета социальной доплаты к пенсии. Об этом сообщила «Российская газета».

Данный приказ дополняет принятый в апреле этого года закон о новых правилах индексации пенсий ниже прожиточного минимума (ПМ).

Согласно документу в первую очередь будут устанавливать социальную доплату, которая приравняет пенсию к уровню ПМ, и только потом будет проводиться индексация. Это позволит выплачивать пенсионерам пенсии выше ПМ.

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума в начале апреля. Согласно закону перерасчету и индексации подлежат все пенсии ниже ПМ с января 2019 года. Отмечалось, что эта работа должна завершиться к июлю.