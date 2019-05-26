Приказ Минтруда о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,47 -0,38 EUR Бирж. 72,26 -0,27 Brent 68,02 +0,32% USD Нал. 64,98 64,26 EUR Нал. 72,77 71,86 USD ЦБ 64,61 +0,12 EUR ЦБ 72,32 +0,48 EUR/USD 1,1205 +0,0029 BTC/USD Бирж. 7 994,10 -61,50 IMOEX 2 619,24 +0,02% RTSI 1 279,11 +0,29% DJIA 25 585,69 +0,37% Nasdaq 7 637,01 +0,11%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
Сбербанк ₽323 (+37,77%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,08%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
Сбербанк ₽323 (+37,77%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,08%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 64,61 (+0,12) Quote, 24 мая, 12:37
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 72,32 (+0,48) Quote, 24 мая, 12:37
Business talk: как выйти из бизнеса и передать его детям РБК и Сбербанк Первый, 17:21 Патриарх Кирилл заявил о строительстве «по три храма в сутки» Общество, 17:15 Приказ Минтруда о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу Общество, 17:08 В УФСИН заявили об отсутствии следов пыток на теле погибшего заключенного Общество, 17:00 Чемпионата мира по хоккею. Матч за 3-е место. Россия — Чехия. Онлайн Спорт, 16:45 Синоптики предупредили о желтом уровне погодной опасности в Москве Общество, 16:41 Дмитрий Аленичев ушел в отставку с поста главного тренера «Енисея» Спорт, 16:39 Один человек погиб при столкновении двух яхт у берегов Канн Общество, 16:27 Правозащитник заявил о смерти заключенного после пыток в ярославском СИЗО Общество, 16:27 Чем завершился чемпионат России по футболу. Фоторепортаж Спорт, 16:10  Рыбный бизнес: хочешь сделать хорошо — сделай сам РБК и ВТБ, 16:05 СМИ узнали о проведении приема в честь Трампа в Лондоне без Меган Маркл Политика, 15:58 Определился второй российский клуб в групповом турнире Лиги чемпионов Спорт, 15:57 Федор Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата России по футболу Спорт, 15:55
Общество ,  
0 
Приказ Минтруда о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу

В России с 26 мая этого года вступил в силу приказ Минтруда, который уточняет правила расчета социальной доплаты к пенсии. Об этом сообщила «Российская газета».

Данный приказ дополняет принятый в апреле этого года закон о новых правилах индексации пенсий ниже прожиточного минимума (ПМ).

Согласно документу в первую очередь будут устанавливать социальную доплату, которая приравняет пенсию к уровню ПМ, и только потом будет проводиться индексация. Это позволит выплачивать пенсионерам пенсии выше ПМ.

Общество
Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума в начале апреля. Согласно закону перерасчету и индексации подлежат все пенсии ниже ПМ с января 2019 года. Отмечалось, что эта работа должна завершиться к июлю.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter