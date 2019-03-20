Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий

Минтруд дал пояснения к новой схеме обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».

Сейчас социальная доплата полагается неработающему пенсионеру в том случае, если общая сумма его материального обеспечения не достигает прожиточного минимума пенсионера в его регионе. По новой схеме будет изменен порядок расчета индексации пенсии с учетом доплаты. «Сначала устанавливать социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня ПМП в регионе, а затем осуществлять индексацию пенсии и ежемесячных денежных выплат. Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации пенсии и ЕДВ в текущем году», — объяснили в Минтруде.

Накануне поправки в пенсионное законодательство приняла Госдума во втором чтении.

В 2018 году прожиточный минимум пенсионера для определения социальной доплаты в целом по России составил 8726 руб. На 2019 год его размер установлен на уровне 8846 руб.