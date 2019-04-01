Президент Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума. Документ опубликован на портале правовых актов.

Закон предусматривает, что из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера исключают сумму текущей индексации пенсии и ежемесячных выплат. Их будут выплачивать сверх прожиточного минимума, установленного в каждом регионе.

При этом региональные органы Пенсионного фонда должны предоставить денежные выплаты не позднее 1 июля текущего года. В документе отмечается, что доведение уровня пенсий до прожиточного минимума и их последующая индексация «распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года».

В феврале в ходе послания Федеральному собранию Путин поручил проводить индексацию пенсий, после того как их доведут до уровня прожиточного минимума. Он отмечал, что индексация пенсий на 7,05% с 1 января привела к тому, что доходы пенсионеров стали выше уровня прожиточного минимума. По его словам, в связи с этим многим россиянам перестали выплачивать социальные доплаты либо снизили их.