Гидрометцентр предупредил о похолодании в Москве

Научный руководитель Гидрометценра России Роман Вильфанд заявил РБК, что в ближайшее время москвичей ждет похолодание.

«Похолодание придет, пусть и относительное, мы просто вернемся к климатической норме мая из июльских температур, которые сейчас за окном. В пятницу придет умеренная воздушная масса, ночью будет от +6 до +11, днем около +20 и без осадков», — сказал Вильфанд.

В выходные температура снова повысится. В субботу, 25 мая, будет облачно, местами пройдут дожди. В воскресенье, 26 мая, ожидаются более интенсивные осадки, воздух прогреется до +24.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков предупредил, что погода в столице на текущей неделе будет неустойчивой, пройдут дожди и грозы.



