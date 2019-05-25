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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,08%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
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В Москве объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра

Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за сильного ветра и грозы. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты предупреждений по Центральному федеральному округу, опубликованные на сайте учреждения.

Согласно данным синоптиков, предупреждение будет действовать в течение суток. Центр организации дорожного движения рекомендовал не парковать автомобили рядом с шаткими конструкциями.

Кроме того, ГУ МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение из-за неблагоприятных погодных явлений на территории региона. Как пояснили в пресс-службе ведомства, в ближайшие 1-2 часа с сохранением в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе порыве ветра 13 -18 м/с. 

В связи с неблагоприятной погодой ведомство рекомендовало автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Помимо этого, пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. 

Теги: Москва, желтый уровень, сильный ветер
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