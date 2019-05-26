Мадуро заявил о готовности к переговорам с оппозицией в Осло

Мадуро заявил о готовности к переговорам с оппозицией в Осло

Венесуэльский лидер Николас Мадуро поблагодарил правительство Норвегии за помощь в продвижении диалога по ситуации в Венесуэле и выразил готовность к переговорам с представителями оппозиции. Об этом он написал в своем аккануте в Twitter.

«Наша делегация отправляется в Осло с готовностью работать над согласованной всеобъемлющей повесткой дня и продвигаться вперед в построении хороших соглашений», — сказал он.

25 мая МИД Норвегии сообщил, что на следующей неделе в Осло состоятся переговоры представителей Николаса Мадуро и лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо.

В связи с этим представитель Госдепа США Морган Ортагус заявила, что единственной темой переговоров может быть отставка президента Венесуэлы. По ее словам, Вашингтон поддерживает стремление венесуэльцев восстановить демократию и «положить конец нелегитимному режиму Мадуро».