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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,08%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
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Госпереворот в Венесуэле ,  
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Госдеп назвал отставку Мадуро единственной темой переговоров в Осло

Единственная тема переговоров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро — это условия его отставки. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента США Морган Ортагус.

«Мы надеемся, что переговоры в Осло будут сосредоточены на этой задаче, и если так и будет, мы надеемся, что прогресс будет возможен», — сказала она.

Как отметила Ортагус, Вашингтон поддерживает стремление народа Венесуэлы восстановить демократию и «положить конец нелегитимному режиму Мадуро». По ее словам, предыдущие попытки добиться этого провалились, так как «режим использовал их для того, чтобы разделить оппозицию и выиграть время».

Накануне МИД Норвегии сообщил, что в Осло на следующей неделе состоятся переговоры представителей Мадуро и лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо. «Норвегия отдает должное усилиям сторон и ценит их расположение», — заявил глава ведомства Ине Эриксен Сёрейде.

Политика
Оппозиция Венесуэлы опровергла прямые переговоры с правительством в Осло

16 мая Reuters со ссылкой на источники написал, что представители правительства и оппозиции Венесуэлы отправились в Норвегию, чтобы обсудить возможность переговоров для решения кризиса в стране.

В ответ на это заместитель председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Сталин Гонсалес заявил, что оппозиция не вела прямых переговоров с правительством. По его словам, стороны по отдельности встречались с властями Норвегии, и по итогам переговоров каких-либо договоренностей достигнуто не было.
 

Теги: Венесуэла, Николас Мадуро, Осло
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