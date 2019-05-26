Госдеп назвал отставку Мадуро единственной темой переговоров в Осло

Единственная тема переговоров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро — это условия его отставки. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента США Морган Ортагус.

«Мы надеемся, что переговоры в Осло будут сосредоточены на этой задаче, и если так и будет, мы надеемся, что прогресс будет возможен», — сказала она.

Как отметила Ортагус, Вашингтон поддерживает стремление народа Венесуэлы восстановить демократию и «положить конец нелегитимному режиму Мадуро». По ее словам, предыдущие попытки добиться этого провалились, так как «режим использовал их для того, чтобы разделить оппозицию и выиграть время».

Накануне МИД Норвегии сообщил, что в Осло на следующей неделе состоятся переговоры представителей Мадуро и лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо. «Норвегия отдает должное усилиям сторон и ценит их расположение», — заявил глава ведомства Ине Эриксен Сёрейде.