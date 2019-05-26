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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
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Следователи возбудили второе дело против вице-премьера Чувашии

Следователи возбудили второе уголовное дело в отношении министра экономического развития и вице-премьера Чувашии Владимира Аврелькина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, против него возбудили дело по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Пособничество в мошенничестве»). «Следствие считает, что его незаконные действия охватываются двумя статьями УК РФ», — сказал собеседник.

Интернет-газета «Правда ПФО» также со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает о втором уголовном деле в отношении Аврелькина. По данным издания, дело возбудили также против директора ГУП «Биологические очистные сооружения» Сергея Анисимова и чебоксарской предпринимательницы Ольги Филипповой. Газета отмечает, что им инкриминировали мошенничество в особо крупном размере.

Общество
Суд арестовал вице-премьера Чувашии

«Правда ПФО» выяснила, что в сентябре 2018 года Анисимов от имени номинальных директоров компаний города Чебоксары подал в Министерство экономического развития и торговли Чувашии поддельные документы об установке и введении в эксплуатацию оборудования и фальшивую справку об отсутствии налоговой задолженности. В результате фигуранты уголовного дела похитили 23 млн руб. из бюджета.

При этом 25 мая глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал указ об освобождении Аврелькина от должности зампредседателя кабинета министров республики. Он вступил в силу со дня его подписания.

В середине декабря 2018 года ФСБ возбудила против Аврелькина дело о злоупотреблении полномочиями, которые были совершены при предоставлении субсидий из бюджета Чувашии, и задержала его. Тогда же суд арестовал вице-премьера.

Теги: Чувашия, вице-премьер, уголовное дело
Материалы по теме
Суд арестовал вице-премьера Чувашии
Общество
ФСБ задержала министра Чувашии по делу о злоупотреблении полномочиями
Общество
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