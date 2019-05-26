Следователи возбудили второе дело против вице-премьера Чувашии

Следователи возбудили второе уголовное дело в отношении министра экономического развития и вице-премьера Чувашии Владимира Аврелькина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, против него возбудили дело по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Пособничество в мошенничестве»). «Следствие считает, что его незаконные действия охватываются двумя статьями УК РФ», — сказал собеседник.

Интернет-газета «Правда ПФО» также со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает о втором уголовном деле в отношении Аврелькина. По данным издания, дело возбудили также против директора ГУП «Биологические очистные сооружения» Сергея Анисимова и чебоксарской предпринимательницы Ольги Филипповой. Газета отмечает, что им инкриминировали мошенничество в особо крупном размере.

«Правда ПФО» выяснила, что в сентябре 2018 года Анисимов от имени номинальных директоров компаний города Чебоксары подал в Министерство экономического развития и торговли Чувашии поддельные документы об установке и введении в эксплуатацию оборудования и фальшивую справку об отсутствии налоговой задолженности. В результате фигуранты уголовного дела похитили 23 млн руб. из бюджета.