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ФСБ задержала вице-премьера Чувашии по делу о злоупотреблении полномочиям
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ФСБ задержала вице-премьера Чувашии по делу о злоупотреблении полномочиям
Общество, 13:48
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ФСБ задержала вице-премьера Чувашии по делу о злоупотреблении полномочиям

ФСБ возбудила уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении министра экономического развития и вице-премьера Чувашии Владимира Аврелькина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Генпрокуратуры по республике.

Дело заведено по ч. 3 ст. 285 УК РФ. «Основанием для возбуждения уголовного дела послужили факты злоупотребления должностными полномочиями при предоставлении субсидий из республиканского бюджета», — сообщает пресс-служба.

Подробностей дела не приводится. Вице-премьер Чувашии задержан и ожидает избрания меры пресечения.

12 декабря Минэкономразвития Чувашии опровергло появившуюся в интернете информацию о задержании руководителя. В ведомстве подчеркнули, что министр принимает участие в рабочих совещаниях в обычном режиме. 13 декабря местное издание «Правда ПФО» со ссылкой на собственные источники вновь сообщило об обысках в доме Аврелькина и его задержании.

Согласно информации на сайте министерства, с 2007 года Аврелькин работал главным специалистом в одном из управлений Министерства промышленности и энергетики. В 2010 году он перешел в Минэкономразвития и занял должность замглавы ведомства. В 2013 году возглавил это ведомство, а в 2016 году его также назначили вице-премьером Чувашии.

Теги: Чувашия , ФСБ , вице-премьер , Уголовное дело , задержание
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