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Суд арестовал вице-премьера Чувашии
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Суд арестовал вице-премьера Чувашии
Общество, 17:51
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Суд арестовал вице-премьера Чувашии

Ленинский районный суд Чебоксар арестовал министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашии — зампредседателя кабмина республики Владимира Аврелькина, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника председателя суда.

«Он останется под стражей до 13 февраля», — сказала представитель суда.

Ранее ФСБ возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ против Аврелькина (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы). Основанием послужили выявленные факты злоупотребления полномочиями при предоставлении субсидий из бюджета.

12 декабря минэкономразвития Чувашии опровергало появившуюся в Сети информацию о задержании Аврелькина. 13 декабря издание «Правда ПФО» со ссылкой на источники сообщало об обысках в доме министра и его задержании.

Теги: Чувашия , превышение полномочий , арест
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