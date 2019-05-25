Два человека погибли при пожаре в квартире на юге Москвы

Два человека погибли при пожаре в квартире на юге Москвы

Пожар в одной из квартир многоэтажного дома на юге Москвы унес жизни двоих человек. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка ГУ МЧС России.

Информация о пожаре по адресу Сумской проезд, д. 21, корп. 3 поступила в субботу в 12:40. Как пояснили в ведомстве, возгорание произошло в одной из квартир, расположеных на третьем этаже 16-этажного жилого дома.

Площадь пожара составила 10 кв. м. Пожар ликвидировали в 13:02.