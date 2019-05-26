Общество , 06:03
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Пассажиры прервавшего полет Boeing вылетели из Сургута резервным рейсом
Пассажиры Boeing 737-500 авиакомпании UTair, вернувшегося в аэропорт Сургута из-за сработавшего датчика стабилизатора, вылетели в Худжанд (Таджикистан) резервным рейсом. Об этом ТАСС сообщили в справочной аэропорта.
Самолет вылетел в 04:30 по местному времени (02:30 мск).
Boeing 737 запросил возврат в аэропорт вылета спустя два часа после начала полета. Перед приземлением лайнер вырабатывал топливо. На борту самолета было 136 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал.
По факту инцидента начата доследственная проверка, следователи опросили диспетчеров, экипаж и пассажиров.