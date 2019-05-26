Пассажиры прервавшего полет Boeing вылетели из Сургута резервным рейсом

Пассажиры Boeing 737-500 авиакомпании UTair, вернувшегося в аэропорт Сургута из-за сработавшего датчика стабилизатора, вылетели в Худжанд (Таджикистан) резервным рейсом. Об этом ТАСС сообщили в справочной аэропорта.

Самолет вылетел в 04:30 по местному времени (02:30 мск).

Boeing 737 запросил возврат в аэропорт вылета спустя два часа после начала полета. Перед приземлением лайнер вырабатывал топливо. На борту самолета было 136 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

По факту инцидента начата доследственная проверка, следователи опросили диспетчеров, экипаж и пассажиров.