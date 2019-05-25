Вылетевший в Таджикистан пассажирский Boeing 737 вернулся в Сургут

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании UTair, выполняющий рейс из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) в Худжанд (Таджикистан), вернулся в аэропорт вылета и совершил посадку. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на справочную службу воздушной гавани.

Отмечается, что самолет взлетел около 18:50 по местному времени (16:50 мск).

«Рейс прибыл. Все хорошо», — подтвердил собеседник агентства.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на справочную службу сургутского аэропорта, борт запросил возврат в аэропорт отбытия, проведя в воздухе два часа. Там пояснили, что перед приземлением лайнер вырабатывал топливо.

Причина возвращения самолета в аэропорт не называется.