СК начал проверку после возвращения в аэропорт Сургута Boeing 737

Следственные органы Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета России организовали доследственную проверку по факту возвращения в аэропорт Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) пассажирского самолета Boeing 737-500, летевшего в Худжанд (Таджикистан). Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, после вылета на борту самолета авиакомпании Utair сработал датчик стабилизатора, в связи с чем командир принял решение выработать топливо и вернуться в аэропорт вылета.

Спустя несколько часов самолет благополучно приземлился в аэропорту Сургута. На борту самолета находились 136 пассажиров и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал.

В настоящее время для выяснения обстоятельств инцидента проводится осмотр судна. Следователи опрашивают пассажиров, членов экипажа и диспетчерский состав аэропорта. Также запрошены документы на воздушное судно и сведения о квалификации пилотов.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.