Вступило в силу соглашение о смягчении визового режима с Коста-Рикой

Вступило в силу соглашение о смягчении визового режима с Коста-Рикой

С субботы, 25 мая, вступило в силу соглашение между правительствами России и Коста-Рики о взаимном смягчении визового режима.

Россияне, имеющие загранпаспорта, смогут находиться на территории Коста-Рики без виз до 90 дней начиная с даты въезда. Граждане Коста-Рики смогут пребывать в России без визы также три месяца, однако в течение каждого периода в 180 дней.

При этом если граждане обоих стран хотят находиться в другом государстве более трех месяцев, а также планируют работать или осуществлять торговлю, они должны будут получить визу.