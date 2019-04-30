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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Что изменится в российских законах в мае 2019 года
В мае 2019 года в России вступают в силу нормативные акты, регулирующие разные сферы жизни. Изменения коснутся социальных выплат, жилищного строительства и других тем. Главные новшества в законах — в обзоре РБК
Фото: Владислав Лоншаков / «Коммерсантъ»

Пенсии и социальные выплаты

С мая участники Великой Отечественной войны начнут получать ежегодные выплаты к Дню Победы. Соответствующий указ президент подписал в апреле. Каждому ветерану будут платить по 10 тыс. руб.

1 мая вступит в силу постановление правительства, расширяющее список граждан, получающих выплаты на карты «Мир». На них будут перечислять пособие по безработице, детские пособия, а также выплаты пострадавшим от техногенных катастроф. Окончательно эти платежи должны быть переведены на карту «Мир» к 1 июля 2020 года.

Дороги

С 1 мая вступит в силу ГОСТ, разрешающий устанавливать на дорогах знаки уменьшенного размера (50х50 и 40х40 см, сейчас — 70х70 см). Их можно будет применять в нескоростной зоне — центрах городов и в кварталах исторической застройки. Также стандарт позволит устанавливать совмещенные дорожные знаки. Городские власти сами смогут решать, использовать ли новый формат.

С 20 мая на федеральных трассах вводятся летние правила для большегрузов. В приказе Росавтодора, вступившем в силу в конце апреля, говорится, что при повышении температуры до 32 градусов и более для тяжелых грузовиков может быть ограничено движение на дорогах общего пользования федерального значения с асфальтобетонным покрытием. Список трасс, на которые распространяется это правило, приведен в документе.

Паллиативная помощь

С 1 мая резко сократится срок предоставления помощи гражданам, нуждающимся в паллиативном медицинском обслуживании. Теперь предоставлять средства реабилитации, в том числе ежедневного пользования, например противопролежневые матрасы, должны будут в недельный срок. Раньше заявление могли рассматривать 15 дней, а всего на предоставление оборудования и препаратов отводился месяц.

Обмен валют

С 24 мая банки обязаны будут перенести табло с курсами валют внутрь помещений. Ограничения не коснутся публикации обменных курсов в мобильных приложениях, интернете и СМИ. Банки будут устанавливать курсы с помощью специальной автоматизированной системы. Перед обменом кассир будет обязан уведомить клиента о действующем курсе и получить согласие на операцию.

Строительство жилья

1 мая вступит в силу постановление правительства, смягчающее правила привлечения средств застройщиками. Деньги дольщиков можно будет привлекать напрямую при готовности многоквартирного дома минимум на треть (число договоров долевого участия должно распространяться не менее чем на 10% от общей площади всех помещений в здании). В исключительных случаях будет допускаться готовность на 6%.

С 1 июля финансирование жилищного строительства будет вестись с использованием эскроу-счетов: дольщики будут вносить деньги на счет в банке, где средства будут заморожены до тех пор, пока не будет оформлено право собственности на первую квартиру в уже достроенном доме.

Визы

Коста-Рика смягчит визовый режим для россиян с 25 мая. С этой даты туристы смогут находиться на территории страны без оформления въездных документов до трех месяцев. Аналогичные условия по соглашению между странами будут действовать на территории России для граждан Коста-Рики.

Автор: Анастасия Антипова
Теги: законы, пенсии, дорожные знаки, ГОСТ, дольщики
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