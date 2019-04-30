Что изменится в российских законах в мае 2019 года

Что изменится в российских законах в мае 2019 года

В мае 2019 года в России вступают в силу нормативные акты, регулирующие разные сферы жизни. Изменения коснутся социальных выплат, жилищного строительства и других тем. Главные новшества в законах — в обзоре РБК

Фото: Владислав Лоншаков / «Коммерсантъ»

Пенсии и социальные выплаты

С мая участники Великой Отечественной войны начнут получать ежегодные выплаты к Дню Победы. Соответствующий указ президент подписал в апреле. Каждому ветерану будут платить по 10 тыс. руб.

1 мая вступит в силу постановление правительства, расширяющее список граждан, получающих выплаты на карты «Мир». На них будут перечислять пособие по безработице, детские пособия, а также выплаты пострадавшим от техногенных катастроф. Окончательно эти платежи должны быть переведены на карту «Мир» к 1 июля 2020 года.

Дороги

С 1 мая вступит в силу ГОСТ, разрешающий устанавливать на дорогах знаки уменьшенного размера (50х50 и 40х40 см, сейчас — 70х70 см). Их можно будет применять в нескоростной зоне — центрах городов и в кварталах исторической застройки. Также стандарт позволит устанавливать совмещенные дорожные знаки. Городские власти сами смогут решать, использовать ли новый формат.