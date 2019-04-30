Что изменится в российских законах в мае 2019 года

С 20 мая на федеральных трассах вводятся летние правила для большегрузов. В приказе Росавтодора, вступившем в силу в конце апреля, говорится, что при повышении температуры до 32 градусов и более для тяжелых грузовиков может быть ограничено движение на дорогах общего пользования федерального значения с асфальтобетонным покрытием. Список трасс, на которые распространяется это правило, приведен в документе.
С 1 мая резко сократится срок предоставления помощи гражданам, нуждающимся в паллиативном медицинском обслуживании. Теперь предоставлять средства реабилитации, в том числе ежедневного пользования, например противопролежневые матрасы, должны будут в недельный срок. Раньше заявление могли рассматривать 15 дней, а всего на предоставление оборудования и препаратов отводился месяц.
С 24 мая банки обязаны будут перенести табло с курсами валют внутрь помещений. Ограничения не коснутся публикации обменных курсов в мобильных приложениях, интернете и СМИ. Банки будут устанавливать курсы с помощью специальной автоматизированной системы. Перед обменом кассир будет обязан уведомить клиента о действующем курсе и получить согласие на операцию.
1 мая вступит в силу постановление правительства, смягчающее правила привлечения средств застройщиками. Деньги дольщиков можно будет привлекать напрямую при готовности многоквартирного дома минимум на треть (число договоров долевого участия должно распространяться не менее чем на 10% от общей площади всех помещений в здании). В исключительных случаях будет допускаться готовность на 6%.
С 1 июля финансирование жилищного строительства будет вестись с использованием эскроу-счетов: дольщики будут вносить деньги на счет в банке, где средства будут заморожены до тех пор, пока не будет оформлено право собственности на первую квартиру в уже достроенном доме.
Коста-Рика смягчит визовый режим для россиян с 25 мая. С этой даты туристы смогут находиться на территории страны без оформления въездных документов до трех месяцев. Аналогичные условия по соглашению между странами будут действовать на территории России для граждан Коста-Рики.