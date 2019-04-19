МИД России анонсировал отмену виз для въезда россиян в Коста-Рику

Граждане России смогут посещать Коста-Рику с 25 мая без виз после вступления в силу соответствующего двустороннего соглашения. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел России.

Отмечается, что россияне получат право пребывать на территории латиноамериканского государства неоднократно без виз на период до 90 календарных дней, не считая даты выезда.

В то же время граждане Коста-Рики смогут въезжать безвизово в Россию до 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней, включая дату первого въезда.

Межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых формальностей стороны подписали в мае 2018 года в Сан-Хосе и в Москве.