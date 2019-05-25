Двухмоторный бизнес-джет упал в Атлантическом океане около Флориды

Двухмоторный бизнес-джет упал в Атлантическом океане около Флориды

Двухмоторный самолет бизнес-класса Cessna Citation V разбился в Атлантическом океане недалеко от побережья штата Флорида. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщило Федеральное авиационное управление (ФАУ) США.

Авиакрушение произошло 24 мая в 13:35 по местному времени (20:35 мск). Самолет упал на расстоянии почти 500 км от города Форт-Лодердейл. Воздушное судно вылетело из штата Иллинойс и направлялось во Флориду.

По предварительным данным, на борту находился только пилот. В управлении добавили, что авиадиспетчеры потеряли с ним связь за час до крушения самолета. Незадолго до катастрофы его перехватили американские истребители F-15.

В апреле в Техасе потерпел крушение легкомоторный самолет Rans S-7 Courier. Он упал на поле, которое находится возле проселочной дороги. В результате погибли два человека.