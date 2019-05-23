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Катапультирование пилота из падающего F-16 в Калифорнии засняли на видео

В соцсетях опубликовали видео крушения американского истребителя F-16, который в марте упал в городе Риверсайд рядом с Лос-Анджелесом.

На записи с видеорегистратора одной из машин, проезжавших рядом с местом крушения, видно, как пилот катапультируется из падающего самолета и раскрывает парашют.

Истребитель разбился 17 мая. Он упал на крышу склада рядом с авиабазой на бульваре Ван-Бурен. Самолет возвращался на место базирования — авиабазу Марч Эйр. Истребитель относился к подразделению Национальной гвардии Южной Дакоты.

Утверждалось, что пилот успел катапультироваться, других пострадавших не было. Однако BBC со ссылкой на Военные силы США сообщила о пяти раненных на земле. Насколько сильно они пострадали, не уточнялось.
 

Теги: истребители F-16, Калифорния, авиакрушение, видео
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