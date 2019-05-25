Землетрясение магнитудой 5,1 произошло к востоку от Токио

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в японской префектуре Тиба. Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на метеорологическое агентство.

По данным издания, оно произошло в районе города Тёнан, располагающегося к востоку от Токио, в 15:20 на глубине 40 км. При этом очевидцы сообщили, что толчки магнитудой 3 ощущались и в Токио. Телеканал NHK добавляет, что угрозы возникновения цунами нет. Данных о жертвах также нет.

В начале мая у берегов острова Кюсю в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3. Эпицентр находился в 12 км от города Миядзаки. Тогда в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 5,6.

Впоследствии в мае Главное метеорологическое управление Японии повысило уровень опасности извержения вулкана Хаконэ, который находится в 80 км от Токио. Это произошло впервые с 2015 года.