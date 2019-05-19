В Японии повысили уровень опасности извержения вулкана в районе Токио

Главное метеорологическое управление Японии впервые с 2015 года повысило уровень опасности извержения вулкана Хаконэ, расположенного к 80 км к западу от Токио. Об этом этом сообщает газета The Japan Times.

Такое решение было принято в связи с зафиксированным ростом вулканической активности. В связи с этим людям запретили приближаться к кратеру вулкана, отмечает издание.

Как уточняет телеканал NHK, минувшей ночью произошло порядка 45 небольших вулканических землетрясений. В связи с этим в радиусе 1 км от популярной у туристов долины гейзеров Овакудани перекрыли движение автомобилей по горным дорогам. Кроме того, временно закрыли канатную дорогу, которая связывает Овакудани с озером Аси.

В последний раз вулкан Хаконэ, высота которого составляет 1550 м, извергался в 2015 году. Его активность была не слишком мощной, а на туристическом потоке это никак не сказалось. Серьезное извержение вулкана было зафиксировано в XII веке.