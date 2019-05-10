У берегов Японии произошли два землетрясения

У берегов японского острова Кюсю произошло землетрясение магнитудой 6,3, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По ее данным, подземные толчки зафиксировали 9 мая в 23:48 по времени UTC (10 мая в 2:48 мск). Глубина залегания очага составила 33 км, эпицентр располагался в 12 км к юго-востоку от города Миядзаки.

За час до этого в том же районе зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6. Очаг залегал на глубин 30 км, а эпицентр находился в 22 км к востоку от Миядзаки.

О жертвах или разрушениях не сообщалось. Телеканал NHK со ссылкой на метеорологическое агентство страны передает, что угроза цунами не объявлялась.