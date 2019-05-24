Число пострадавших при взрыве в Лионе возросло до 13

Число пострадавших при взрыве в Лионе возросло до 13

При взрыве на пешеходной улице в центре Лиона ранения получили по меньше мере 13 человек, сообщает радиостанция BFM. Ранее было известно о восьми пострадавших.

Le Parisien передает, что 11 пострадавших госпитализировали. Среди раненых есть восьмилетняя девочка, рассказали газете в администрации города.

Как заявил РБК пресс-атташе посольства России во Франции Сергей Паринов, консульство направило в МВД Франции запрос о том, есть ли среди пострадавших россияне. По его словам, ответ, скорее всего, будет завтра, 25 мая.

АТОР сообщает со ссылкой на данные местной префектуры, что информации о пострадавших иностранных туристах, в том числе россиянах, нет.