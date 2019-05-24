Климкин заявил о предложении Лаврова выпить водки на переговорах в Минске

Климкин заявил о предложении Лаврова выпить водки на переговорах в Минске

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах в Минске в 2015 году предлагал своим коллегам с Украины, из Германии и Франции Павлу Климкину, Лорану Фабиусу и Франку-Вальтеру Штайнмайеру выпить водки, «что-то вроде «Беловежской». Об этом Климкин заявил в интервью украинскому телеканалу СТБ, сообщает УНН.

Министр рассказал, что перед началом минских переговоров Лавров вывел их в отдельную комнату, где попросил принести бутылку водки и предложил выпить перед началом обсуждений.

«Лавров всем своим видом показывал, что я здесь не главный. Мы его начали сразу прессовать втроем — вот идите к Путину», — добавил Климкин.

Глава украинского МИДа назвал переговоры одним из самых ярких воспоминаний за все время своего пребывания на посту.