СК в Якутии завел уголовное дело после массового отравления школьников

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,05 +0,16 EUR Бирж. 72,05 +0,24 Brent 72,00 +0,28% USD Нал. 64,52 63,70 EUR Нал. 72,54 71,71 USD ЦБ 63,96 -0,11 EUR ЦБ 71,92 -0,32 EUR/USD 1,1243 +0,0012 BTC/USD Бирж. 5 371,90 +53,80 IMOEX 2 563,90 +0,12% RTSI 1 260,82 -0,12% DJIA 26 559,54 +0,42% Nasdaq 7 998,06 +0,02%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 63,96 (-0,11) Quote, 19 апр, 13:04
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 71,92 (-0,32) Quote, 19 апр, 13:04
В Северной Ирландии задержали подозреваемых в убийстве журналистки Общество, 11:16 В Кузбассе при пожаре в частном доме погибли три человека Общество, 11:14 8 лайфхаков для модного онлайн-шопинга​ РБК и KUPIVIP.RU, 11:07 СК в Якутии завел уголовное дело после массового отравления школьников Общество, 11:06 Три вопроса про президента Зеленского Политика, 10:52 Минздрав Забайкалья сообщил об увеличении числа пострадавших от пожаров Общество, 10:52 Аналитик сообщил об успешном применении новой израильской ракеты в Сирии Политика, 10:45 Кабмин выделил 1 млрд руб. на строительство общежития МГТУ им. Баумана Общество, 10:26 Российский боец UFC попал в больницу накануне турнира в Санкт-Петербурге Спорт, 10:11 В Мексике после вооруженного нападения в баре погибли 13 человек Общество, 10:07 У МТС появился конкурент на покупку онлайн-кинотеатра ivi.ru Технологии и медиа, 10:00 В Воронеже четыре человека погибли в ДТП с автобусом Общество, 09:43 «Колорадо» победил «Калгари» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ Общество, 09:20 Инстаграм недели: жизнь в цвете Стиль, 09:20
Общество ,  
0 
СК в Якутии завел уголовное дело после массового отравления школьников

Следователи в Якутии завели уголовное дело по факту пищевого отравления учеников Мюрюнской юношеской гимназии Усть-Алданского района. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

По данным ведомства, 18 и 19 апреля в районную больницу обратились 11 учащихся с одинаковыми симптомами: головная боль, рвота, диарея. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Как рассказали учащиеся, 17 апреля они пообедали в школьной столовой, а после — поужинали дома. Первые симптомы отравления у них проявились ночью, после чего их доставили в медучреждение. Состояние детей стабильное, их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Следователями был произведен осмотр помещения столовой гимназии, а также изъяты журналы дневного рациона и образцы пищи.

Ранее республиканский Роспотребнадзор сообщал о восьмерых пострадавших в результате отравления. Для установления источника инфекции была направлена рабочая группа.

Теги: Якутия, уголовное дело, отравление, школьники
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter