СК в Якутии завел уголовное дело после массового отравления школьников

Следователи в Якутии завели уголовное дело по факту пищевого отравления учеников Мюрюнской юношеской гимназии Усть-Алданского района. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

По данным ведомства, 18 и 19 апреля в районную больницу обратились 11 учащихся с одинаковыми симптомами: головная боль, рвота, диарея. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Как рассказали учащиеся, 17 апреля они пообедали в школьной столовой, а после — поужинали дома. Первые симптомы отравления у них проявились ночью, после чего их доставили в медучреждение. Состояние детей стабильное, их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Следователями был произведен осмотр помещения столовой гимназии, а также изъяты журналы дневного рациона и образцы пищи.

Ранее республиканский Роспотребнадзор сообщал о восьмерых пострадавших в результате отравления. Для установления источника инфекции была направлена рабочая группа.