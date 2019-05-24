Обвиняемый в шпионаже американец Уилан заявил об угрозах от капитана ФСБ

Обвиняемый в шпионаже американец Уилан заявил об угрозах от капитана ФСБ

В ходе слушания в Лефортовском суде Москвы Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже в пользу США, заявил, что капитан ФСБ Алексей Хижняк угрожает ему, передает ТАСС.

«Я заявляю отвод капитану ФСБ, следователю Алексею Хижняку — он оскорбляет мое достоинство и угрожает моей жизни», — приводит агентство слова американца.

Судья ответил, что обвиняемый не может заявлять отвод следователю, только судье или прокурору.

О задержании американца в Москве ФСБ объявила 31 декабря 2018 года. Подробности спецслужба не разглашала, сообщив лишь, что он проходит по делу о шпионаже.

Брат Уилана заявил телеканалу CNN, что Пол приехал в Москву на свадьбу знакомых.

В начале января Уилана в СИЗО посетил посол США в России Джон Хантсман.