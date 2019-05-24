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Weibo $75 (+66,22%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
МТС ₽315 (+20,5%) прогноз Велес Капитал к 20.05.20 Купить
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Самолет ВМС Германии заметили около Калининградской области

Береговой патрульный самолет Lockheed P-3C CUP Orion, принадлежащий ВМС Германии, совершил разведывательный полет в районе Калининградской области. Об этом говорится в сообщении сервиса мониторинга полетов PlaneRadar в Twitter.

Самолет с бортовым номером 60+07 в 13:50 мск заметили на расстоянии 32 км от береговой линии России.

12 апреля у границ Калининградской области провел разведку стратегический беспилотник ВВС США.

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Россия подняла в воздух истребители из-за полета B-52 над Балтикой

В марте полет над Балтийским морем совершил американский стратегический бомбардировщик B-52, его зафиксировали «на значительном удалении» от границы России, сообщило российское Минобороны. В воздух были подняты два истребителя Су-27, после чего бомбардировщик удалился от российской границы.

Теги: Германия, Самолет, Калининградская область
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