Самолет ВМС Германии заметили около Калининградской области

Береговой патрульный самолет Lockheed P-3C CUP Orion, принадлежащий ВМС Германии, совершил разведывательный полет в районе Калининградской области. Об этом говорится в сообщении сервиса мониторинга полетов PlaneRadar в Twitter.

Самолет с бортовым номером 60+07 в 13:50 мск заметили на расстоянии 32 км от береговой линии России.

12 апреля у границ Калининградской области провел разведку стратегический беспилотник ВВС США.

В марте полет над Балтийским морем совершил американский стратегический бомбардировщик B-52, его зафиксировали «на значительном удалении» от границы России, сообщило российское Минобороны. В воздух были подняты два истребителя Су-27, после чего бомбардировщик удалился от российской границы.