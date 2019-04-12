Американский беспилотник заметили около Калининградской области

Стратегический беспилотник американских ВВС​ провел разведку около границ Калининградской области. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Беспилотный летательный аппарат Northrop Grumman RQ-4B-40 с бортовым номером 11-2048 вылетел с базы Сигонелла на Сицилии.​​



В марте над Балтийским морем полет совершил ​стратегический бомбардировщик США B-52. Американский самолет зафиксировали «на значительном удалении» от российской границы, отмечали в Минобороны России, однако в воздух были подняты два истребителя Су-27. После этого B-52 удалился от российской границы.

Когда именно произошел инцидент, не уточнялось. По данным PlaneRadar B-52 в районе Балтики появлялся 16 и 18 марта.



