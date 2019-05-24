Акционеры переизбрали Грефа главой Сбербанка

Герман Греф переизбран президентом — председателем правления Сбербанка на новый четырехлетний срок. Соответствующее решение приняли акционеры кредитной организации на годовом собрании, передает корреспондент РБК.

Греф возглавляет банк с октября 2007 года, его текущий контракт истекает в конце 2019 года.

Набсовет Сбербанка рекомендовал переизбрать Грефа по итогам заседания 19 марта. Тогда глава кредитной организации отмечал, что курс, который выбрал банк, — это построение развитой цифровой экосистемы.

На собрании акционеров 24 мая Греф заявил, что Сбербанк «косячит еще много» и призвал акционеров критиковать кредитную организацию за недоработки. Он также отметил, что считает справедливой жесткую оценку от клиентов и добавил, что в настоящий момент число недочетов уменьшилось.