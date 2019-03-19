Греф согласился остаться на посту главы Сбербанка

Действующий контракт главы крупнейшего банка страны истекает в конце года. Но заниматься «традиционным банкингом», рассказал Греф, ему неинтересно

Герман Греф (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал переизбрать главу организации, сообщил Герман Греф по итогам заседания совета, передает корреспондент РБК. Годовое собрание акционеров запланировано на 24 мая, добавил он.

В составе наблюдательного совета банка произойдут изменения: место ректора РАНХиГС Владимира Мау займет ректор МФТИ Николай Кудрявцев.

«Последние два месяца как раз были посвящены этим консультациям. Над этим вопросом очень сильно дискутировали, потому что я хотел подтверждения курса дальнейшего развития банка, потому что тот курс, который мы выбрали — построение развитой цифровой экосистемы, — чтобы этот курс был поддержан и государством, и нашими акционерами. В общем, я получил такое подтверждение, для меня это очень важно, для всей команды», — сказал Греф.

Он добавил, что развитием «традиционного банкинга» ему заниматься неинтересно. Весь мир движется в сторону построения экосистемы, и Сбербанк также следует по этому пути, сказал глава финансовой организации. «У нас есть многие элементы, которые позволяют нам надеяться на то, что мы можем иметь успех в этом очень непростом деле. Поэтому это не просто выдвижение, это такие длительные серьезные консультации со всеми и подтверждение концепции, которую мы выбрали», — подчеркнул глава Сбербанка.

Бывший министр экономического развития возглавляет банк с октября 2007 года. Его контракт истекает в конце 2019 года.