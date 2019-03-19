Греф согласился остаться на посту главы Сбербанка

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,34 -0,02 EUR Бирж. 73,03 0,05 Brent 67,97 0,71% USD Нал. 64,82 63,99 EUR Нал. 73,56 72,74 USD ЦБ 64,32 -0,35 EUR ЦБ 73,00 -0,36 EUR/USD 1,1348 0,0007 BTC/USD Бирж. 4 074,00 0,40 IMOEX 2 495,16 0,46% RTSI 1 221,74 0,69% DJIA 25 914,10 0,25% Nasdaq 7 714,48 0,34%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,75%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,75%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 64,32 (-0,35) Quote, 15:36
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 73 (-0,36) Quote, 15:36
Отказавшийся идти на пятый срок президент Алжира передал послание Путину Политика, 15:46 Как технологии позволяют снизить риск онкозаболеваний РБК и Philips, 15:38 Почему в интернете стали все чаще обижаться на бренды Стиль, 15:36 Сырьевая биржа в Петербурге приостановила торги из-за визита силовиков Бизнес, 15:31 Российских биатлонистов отправили на этап КМ на автобусе ради экономии Спорт, 15:30 Выручка МТС выросла рекордными темпами на фоне сокращения числа абонентов Технологии и медиа, 15:29 Медведев поручил проиндексировать зарплаты бюджетников с октября Экономика, 15:29 Госдума приняла во втором чтении проект о доплатах малоимущим пенсионерам Общество, 15:25 Суд отказал в иске возмущенному рекламой Reebok москвичу Общество, 15:24 Чайка заявил о многочисленных случаях избиения заключенных в колониях Общество, 15:11 Греф согласился остаться на посту главы Сбербанка Финансы, 15:11 8 причин начать свое дело: какой бизнес у людей, справившихся со страхом РБК и «Билайн» Бизнес, 15:07 ФАС не смогла доказать сговор Минздрава и «Р-Фарма» Алексея Репика Общество, 15:05 В Москве бизнесмен осужден на 2,5 года за гибель 12 человек при пожаре Общество, 15:03
Финансы ,  
0 
Греф согласился остаться на посту главы Сбербанка
Действующий контракт главы крупнейшего банка страны истекает в конце года. Но заниматься «традиционным банкингом», рассказал Греф, ему неинтересно
Герман Греф (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал переизбрать главу организации, сообщил Герман Греф по итогам заседания совета, передает корреспондент РБК. Годовое собрание акционеров запланировано на 24 мая, добавил он.

В составе наблюдательного совета банка произойдут изменения: место ректора РАНХиГС Владимира Мау займет ректор МФТИ Николай Кудрявцев.

«Последние два месяца как раз были посвящены этим консультациям. Над этим вопросом очень сильно дискутировали, потому что я хотел подтверждения курса дальнейшего развития банка, потому что тот курс, который мы выбрали — построение развитой цифровой экосистемы, — чтобы этот курс был поддержан и государством, и нашими акционерами. В общем, я получил такое подтверждение, для меня это очень важно, для всей команды», — сказал Греф.

Он добавил, что развитием «традиционного банкинга» ему заниматься неинтересно. Весь мир движется в сторону построения экосистемы, и Сбербанк также следует по этому пути, сказал глава финансовой организации. «У нас есть многие элементы, которые позволяют нам надеяться на то, что мы можем иметь успех в этом очень непростом деле. Поэтому это не просто выдвижение, это такие длительные серьезные консультации со всеми и подтверждение концепции, которую мы выбрали», — подчеркнул глава Сбербанка.

Бывший министр экономического развития возглавляет банк с октября 2007 года. Его контракт истекает в конце 2019 года.

В конце 2017 года Греф рассказал, что у него, как и у руководителей основных подразделений Сбербанка, есть преемники. Их не меньше двух, уточнил он, не называя имен. За год до этого Греф говорил, что пообещал инвесторам не уходить из банка, пока не добьется удовлетворительных результатов в модернизации и повышении эффективности компании.

Крупнейшим акционером Сбербанка является ЦБ. Регулятору принадлежит 50% плюс одна голосующая акция.

Авторы: Екатерина Литова, Андрей Гатинский
Теги: Герман Греф, Сбербанк
Материалы по теме
Греф спрогнозировал снижение ставки по ипотеке до 8% в 2020 году
Финансы
Сбербанк объяснил регистрацию за сутки почти 200 доменов со словом sber
Финансы
Греф назвал главную проблему России
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter