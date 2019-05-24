Зеленский отменил указы Порошенко по Нацсовету по телерадиовещанию

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении и увольнении членов Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию. Соответствующие документы опубликованы на сайте главы государства.

Одним указом Зеленский отменил назначение Владимира Горковенко членом совета, другим — увольнение Юрия Артеменко с аналогичной должности. Позднее Зеленский подписал еще один указ, которым освободил Артеменко от должности члена Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации.

Артеменко объявил об отставке с поста главы Нацсовета по телерадиовещанию в начале месяца. По его словам, причинами этого решения стали усталость и предложение о другом месте работы. Он указал в качестве одного из своих достижений появление языковых квот на радио и ограничение российских телепрограмм.