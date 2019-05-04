Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставку

По словам руководителя Нацсовета, у такого решения две причины: усталость и предложение о другой работе. Срок его полномочий заканчивается через два месяца, но он решил уволиться раньше

Юрий Артеменко (Фото: Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания)

Председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко объявил об уходе в отставку, его заявление опубликовано на сайте регулятора.

«Причины две. Во-первых, простая человеческая усталость — в течение пяти лет в постоянном стрессе работать ежедневно по 10–12 часов, иногда даже без выходных. Во-вторых, предложение, поступившее именно в это время, перейти на другую работу», — объяснил Артеменко свое решение.

Среди целей, которых ему удалось добиться вместе с коллегами, он назвал начало строительства сети общественного телевидения и радио, переход от аналогового телевещания к цифровому, а также появление языковых квот на радио.

«Украинский язык объединил страну. В эфире местных и региональных радиостанций доля песен сегодня составляет в среднем 52%. Объем ведения передач — 93%», — добавил Артеменко.

За годы его работы на Украине ограничили работу 80 «телепрограмм из государства-агрессора», уточнил глава Нацсовета. При этом за тот же период появилось 50 украинских спутниковых каналов, добавил он.