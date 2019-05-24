Мадуро пообещал при помощи России сделать реальностью 4G в Венесуэле

Венесуэла хочет увеличить телекоммуникационные возможности страны и создать свою систему связи 4G при помощи российских и китайских технологий. Об этом во время выступления на выставке инноваций и технологий Вооруженных сил боливарианской республики заявил президент страны Николас Мадуро, передает телеканал Venezolana de Television.

Президент республики заявил о создании Национальной корпорации по телекоммуникациям и почтовым услугам, которую будет возглавлять глава президентского кабинета, отдела мониторинга и контроля государственного управления Хорхе Маркес.

Глава государства отметил, что Венесуэла уже занялась наукой о спутниковых телекоммуникациях, в связи с чем попросил приложить все усилия, чтобы страна имела быструю интернет-связь.

«Я распорядился сделать инвестиции и вместе с технологиями Китая, технологиями Huawei, технологиями российских компаний поднять телекоммуникации (на новый уровень) и сделать реальностью в Венесуэле систему 4G на национальном уровне, чтобы Венесуэла имела быстрые коммуникации, интернет, телефонию», — сказал Мадуро.

Какие именно российские компании хочет привлечь к этому Каракас, президент страны не уточнил. Он также не назвал размеры инвестиций, которые планируется вложить в проект.