Зеленский получил в подарок книгу «Политика для начинающих»

Президенту Украины Владимиру Зеленскому подарили детскую книгу «Политика для начинающих». Такой подарок ему преподнесли представители издательства «Книголав». Видео вручения подарка украинскому лидеру опубликовано на странице издательства в Facebook.
Запись в facebook пользователя Книголав
На кадрах видно, что Зеленский принял подарок с улыбкой.
По данным издания «Обозреватель», в аннотации к книге написано, что она в понятной для детей форме расскажет о правлении в стране, политической системе, идеологии, правах человека, свободе слова, феминизме, выборах и голосовании.
Владимир Зеленский был избран президентом Украины в апреле этого года. Ранее он получил широкую известность как комедийный актер, продюсер, сценарист и основатель студии «Квартал-95».