В Кувейте пообещали Матвиенко «хорошие новости» по задержанной россиянке

«Хорошие новости» могут появиться в ближайшее время в деле россиянки Марии Лазаревой, приговоренной к десятилетнему тюремному заключению хищение средств Кувейтского портового управления (KPA) в размере $60 млн. Об этом ​сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Совете Федерации по итогам переговоров в Москве спикера СФ Валентины Матвиенко с председателем Национального совета Кувейта Марзукой аль-Ганимой. Данную информацию источники в верхней палате парламента подтвердили и РБК.

Источники «Коммерсанта» утверждают, что Матвиенко обратилась к Марзуке аль-Ганиме с личной просьбой оказать содействие в разрешении по делу Лазаревой после слов о «безусловной уверенности в объективности, независимости кувейтского суда». В частности, Матвиенко попросила проявить гуманизм в отношении россиянки. Отмечается, что спикер Совета Федерации настояла на том, чтобы на время апелляционных разбирательств россиянку поместили под домашний арест.

Источник РБК в Совете Федерации также подтвердил, что Лазареву могут отпустить под домашний арест.

Очередное заседание апелляционного суда Кувейта по делу Марии Лазаревой, состоявшееся 21 апреля, закончилось без результата. Судья, рассматривающий дело, сложил с себя полномочия.

6 мая 2018 года суд в Кувейте приговорил Лазареву, возглавлявшую компанию KGL Investment (KGLI), к десяти годам тюремного заключения. Кроме того, суд обязал ее вернуть $36,4 млн и выплатить штраф в размере $72,8 млн. По решению суда Лазарева должна быть депортирована из Кувейта после отбывания тюремного срока. Всего по делу проходили семь подозреваемых.

По версии следствия, Лазарева содействовала хищению государственных средств, а «преступление произошло на основании соглашения и содействия» между Лазаревой и двумя сотрудниками KPA. Ее компанию обвинили в невыполнении работ по созданию портового хаба. Одновременно с этим против нее возбудили второе уголовное дело о растрате средств фонда The Port Fund, который был создан и управлялся KGLI. Однако в феврале якобы украденные у The Port Fund $496 млн поступили на счета инвесторов с прибылью в более чем 100%.

Свою вину Лазарева не признает. В интервью Forbes она заявляла, что судья отказывал ей в полном доступе к материалам обвинения, а также отказал вызвать всех ее свидетелей.

МИД России неоднократно заявлял о необходимости провести справедливое расследование. За делом следит и президент РФ Владимир Путин.