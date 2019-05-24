Самолет не смог вылететь из Кургана в Москву из-за технических неполадок

Самолет не смог вылететь из Кургана в Москву из-за технических неполадок

Вылет Boeing 737 авиакомпании UTair из Кургана в Москву задерживается из-за технических неполадок. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Самолет авиакомпании UTair задерживается до 16:10 по местному времени (14:10 мск)», — рассказала представитель аэропорта Кургана.

В пресс-службе авиакомпании РБК уточнили, что в настоящее время специалисты компании доставляют необходимые компоненты для Boeing 737 со своей технической базы в Тюмени.

В пресс-службе аэропорта уточнили «РИА Новости», что самолет должен был выполнить рейс в 06:50 по местному времени (04:50 мск).

По словам собеседника агентства, вылет в Москву ожидают 140 пассажиров, большинство из которых живут в Кургане. «На время задержки пассажирам предоставлены гостиница, еда и напитки», — подчеркнули РБК в пресс-службе UTair.