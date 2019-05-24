В Москве на «Партизанской» высадили пассажиров для проверки поезда

В Москве на «Партизанской» высадили пассажиров для проверки поезда

В Москве на станции метро «Партизанская» были высажены пассажиры из одного поезда для проведения проверки. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

При этом пустой поезд находился на платформе в течение шести минут, пока машинист прошел в хвостовую кабину и вернулся к управлению составом.

В результате пассажиры уехали со станции на том же поезде. В настоящее время движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено.

Вечером 23 мая было прервано движение в северной части серой ветки метро. Сообщалось, что в тоннеле между станциями застряли три поезда. Движение отсутствовало в обоих направлениях между станциями «Отрадное» и «Алтуфьево», позднее его восстановили.

