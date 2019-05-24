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Харассмент-гейт ,  
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WSJ узнала о плане Вайнштейна выплатить $44 млн жертвам его домогательств

Совет директоров бывшей киностудии Харви Вайнштейна и генпрокуратура Нью-Йорка предварительно договорились о сделке на $44 млн для урегулирования судебных исков и выплаты компенсаций женщинам, в домогательствах к которым обвиняют голливудского продюсера. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на адвокатов Вайнштейна.

По словам адвоката соучредителя Weinstein Company Адама Харриса, «экономическое соглашение было достигнуто». Так, продюсер предлагает $30 млн компенсации урона, нанесенного женщинам, кредиторам и сотрудникам компании Weinstein Company. Остальные $14 млн могут быть выплачены подчиненным продюсера за судебные издержки.

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Тем не менее, издание отмечает, что достигнутое соглашение не повлияет на судебное разбирательство по уголовному делу против Харви Вайнштейна, которое запланировано на сентябрь.

Харассмент-гейт в 2017 году был спровоцирован информацией о домогательствах со стороны Вайнштейна по отношению к известным актрис. Позднее аналогичные обвинения были предъявлены ряду других деятелей культуры и политики, включая Стивена Сигала, Кевина Спейси, Мэрилина Мэнсона и других. Первой актрисой, обвинившей Вайнштейна в изнасиловании, была итальянка Азия Ардженто.
 

Теги: WSJ, Харви Вайнштейн, выплата компенсаций, потерпевшие, женщины
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