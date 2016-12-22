Обвинившую Вайнштейна итальянскую актрису уличили в домогательствах

Итальянскую актрису Азию Ардженто, первой заявившей о домогательствах голливудского продюсера Харви Вайнштейна, уличили в неподобающем поведении. Как пишет The New York Times, в октябре прошлого года она заплатила $380 тыс. обвинившему ее актеру Джимми Беннетту.

Беннет утверждал, что в 2013 году 37-летняя Ардженто набросилась на него в отеле в Калифорнии: она угощала его алкоголем и приставала. Отмечается, что в тот момент актеру было 17 лет, а возраст согласия в данном штате — 18.

Первоначально Беннетт требовал от женщины $3,5 млн за стресс, из-за которого под угрозой оказались психическое здоровье и карьера актера. В ходе переговоров адвокатов сумма выплат была уменьшена.

Азия Ардженто — актриса, режиссер, сценарист и писательница. Она снялась в таких фильмах, как «Призрак Оперы», «Отверженные», «Три икса». В 2017 году она рассказала, как десятью годами ранее она подверглась приставаниям Вайнштейна. По ее признанию, данный инцидент ее сильно травмировал. Ее слова, а также рассказы других актрис, среди которых были Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу, привели к расследованию в отношении Вайнштейна. Беннет снялся в картинах «Звездный путь», «Муви 43», «Кости», «Необыкновенная семейка». Ардженто и Беннетт сыграли мать и сына в фильме «Цыпочки».