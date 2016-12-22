С Вайнштейна сняли один из пунктов обвинения

Федеральный суд Манхэттена в Нью-Йорке снял один из шести пунктов в обвинении продюсера Харви Вайнштейна по делу о сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The New York Times.

Причиной стала ошибка одного из следователей. Прокуратура обнаружила, что он не сообщил суду о сомнениях одного из свидетелей в правдивости обвинений одной из пострадавших. Имя последней и эпизод, из-за которого было принято решение, не называется.

В то же время другие пять пунктов обвинения остаются в силе. Какой именно пункт снят, также не сообщается.

Дело против 66-летнего Вайнштейна началось после публикации The New York Times в октябре 2017 года, где рассказывалось о домогательствах продюсера к десяткам своих подчиненных на протяжении 30 лет. К настоящему моменту об эпизодах домогательств и насилия заявили 80 женщин, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек. Последнее подобное заявление сделала актриса Эмма Ломан уже в августе 2018 года. В мае 2018 года Вайнштейну было официально предъявлены обвинения в домогательствах и изнасиловании. Этот случай спровоцировал волну обвинений в домогательствах в отношении ряда политиков, актеров, деятелей искусства и спортсменов.