SpaceX на сутки отложила запуск ракеты Falcon 9 c 60 интернет-спутниками

Компания SpaceX отложила на сутки запуск на орбиту ракеты-носителя Falcon 9 с первой партией интернет-спутников проекта Starlink, предназначенных для создания глобальной сети передачи интернет-трафика. Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.

Старт должен был состояться 23:00 по времени Восточного побережья США (6:00 мск) с космодрома NASA на мысе Канаверал в штате Флорида, однако из-за неблагоприятных погодных условий — сильного ветра — его перенесли. Следующая попытка будет предпринята 17 мая в 5:30 мск.

12 мая владелец SpaceX Илон Маск предположил, что в первой миссии «многое пойдет не так». Он также заявил, что для обеспечения минимального интернет-покрытия потребуется не менее шести запусков с 60 спутниками, а для среднего — 12.

Как писала в конце декабря прошлого года The Wall Street Journal, SpaceX в рамках проекта Starlink планирует привлечь для запуска спутников $500 млн. В 2015 году компания оценивала объем инвестиций для реализации спутниковой программы в $3,5 млрд. По подсчетам SpaceX, с учетом запуска всех 11 тыс. аппаратов потребуется $10 млрд.

