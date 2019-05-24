Греф подвел итоги своему обещанию «научить слона танцевать»

Глава Сбербанка в интервью газете «Коммерсантъ» прокомментировал обещание «научить слона танцевать», которое он дал больше десяти лет назад, заняв должность руководителя кредитной организации.

«Там уже не только слон, но и много слонят. Насколько он гармонично пляшет, нужно спрашивать у наших клиентов», — заявил он.

По словам Грефа, некорректно давать оценки своим обещаниям. Он отметил, что то, что было в момент прихода его команды и то, что происходит сейчас — несравнимо.

«Сейчас Сбербанк — это громадная система, которая во много раз более прибыльная и более сложная в первую очередь технологически. Это совсем другая история. Но очевидно, что слон очень сильно увеличился и их стало много», — заключил Греф.