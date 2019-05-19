Греф поставил себе «четверку» за работу в Сбербанке

Греф поставил себе «четверку» за работу в Сбербанке

Глава Сбербанка Герман Греф на «четверку» оценил свою работу на посту руководителя организации в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

«Ну, может быть, 4», — заявил глава Сбербанка в ответ на соответствующий вопрос.

На вопрос журналистки, почему он не поставил себе «отлично», Греф иронично пояснил, что оценивает себя «по гамбургскому счету» и «на пять не дотягивает».

В марте 2019 года стало известно, что Герман Греф согласился остаться на посту главы Сбербанка. Его действующий контракт истекает в конце этого года, однако наблюдательный совет рекомендовал переизбрать главу организации. Годовое собрание акционеров должно состояться 24 мая.